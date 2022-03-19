У Генштабі радіють за військових, адже "Стріла-10" – чудовий трофей. Відомо, що російську техніку знищили 19 березня.

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Знищена російська техніка у Київській області. Також, ЗС України підсилились ЗРК "Стріла-10", – мовиться в повідомленні.



Трофей ЗСУ та розтрощена техніка окупантів / Фото Генштабу

До слова, ЗРК "Стріла-10" – комплекс, призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах.

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