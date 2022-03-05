ВСУ разбили оккупантов на Черниговщине: те покидали технику и бежали в болота без припасов
Храбрые воины ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наша отважная армия одерживает победы одна за другой.
Украинские силы продолжают активное уничтожение российских оккупантов по всем направлениям, где они вторглись в нашу страну. Деморализованные враги после встречи с нашими героями, если им удалось выжить, сдаются в плен или спасают жизнь бегством.
Кстати Мы убиваем мирный народ, – русский солдат в плену раскаивается, что верил своим командирам
Победа ВСУ на Черниговщине
На Черниговщине подразделения оперативного командования"Север" разбили силы противника и помешали их продвижению в сторону Киева. Вся вражеская техника уничтожена.
Что касается оккупантов, которым удалось выжить, то они бежали. Впрочем, долго бегать без пищи они не смогут, поэтому стоит ожидать их быстрой сдачи в плен.
Российские оккупанты деморализованы и уменьшают активность наступлений, в то время как ВСУ и другие украинские защитники мотивированы как можно быстрее освободить свою землю от орков.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!