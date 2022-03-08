ВСУ разбили вражескую колонну в Харьковской области: видеофакт

Украинские военные продолжают уничтожать целые колонны оккупантов. В этот раз удалось ликвидировать рашистов в Харьковской области.

На опубликованном в сети видео показали, как сейчас выглядит дорога из Харькова в поселок Старый Салтов. А она – усеяна остатками российской колонны.

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Судя по кадрам, это именно тыловая колонна оккупантов, которая перевозит горючее, боеприпасы и еду. Останавливать эту технику крайне важно, ведь без ее содержания захватчики становятся беспомощными.

Разбитая вражеская колонна на Харьковщине: смотрите видео

Кстати, не только военные, но и гражданские могут ликвидировать тыловые колонны врага. Ранее в Минобороны проинструктировали украинскую, как это делать.

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