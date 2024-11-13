Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу 33 ОМБр. Россияне продолжают нести потери на войне, а на этот раз помогли танкистам артиллеристы.

Смотрите также "Обнулял" своих бойцов: на Луганщине ликвидировали известного российского командира-мясника

"Один на целую колонну": как состоялся бой

Бригадный экипаж украинского танка совместно с артиллерией остановил бронированную колонну врага. Десант поспешно выгрузился в лесополосу, так и не достигнув целей.

Один на целую колонну. Совместно с артиллерией бригадный экипаж танка остановил бронированную колонну россиян. Десант поспешно выгрузился в лесополосу, не достигнув приоритетных целей. "Недобитков" добили сбросы от операторов БпЛА,

– рассказали военные.

Поэтому, у бойцов бригады добавился еще один день успешной обороны, а в войска врага "отминусовались" 47 оккупантов, 2 танка, 1 БТР, 3 БМП и 1 мотоцикл.

Отвага украинских войск

Аналитики DeepState отметили, что бой стал успешным, в частности благодаря отважности украинских военных.

"Можно много говорить о разновидности техники, но отважность и мужество украинских бойцов не заменит никто, а хорошее оружие в опытных руках превращается в невероятную силу", – отметили они.

При этом аналитики подчеркнули, что "танкисты 33-й ОМБр не впервые демонстрируют такую крутую работу, которая является примером украинского войска для всего мира".

Справочно. Штурм проходил в районе населенного пункта Дальнее, по которому проходит дорога, что открывает дополнительный путь на южные окраины Курахово, а также на Успеновку, которая является важной в контексте логистики к ряду поселков, расположенных в кармане – Екатериновка, Елизаветовка, Ильинка.

Где находится Дальнее на карте: