Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу 33 ОМБр. Росіяни продовжують зазнавати втрат на війні, а цього разу допомогли танкістам артилеристи.

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"Один на цілу колону": як відбувся бій

Бригадний екіпаж українського танка спільно з артилерією зупинив броньовану колону ворога. Десант поспіхом вивантажився у лісосмугу, так і не досягнувши цілей.

Один на цілу колону. Спільно з артилерією бригадний екіпаж танку зупинив броньовану колону росіян. Десант поспіхом вивантажився у лісосмугу, не досягши пріоритетних цілей. "Недобитків" добили скиди від операторів БпЛА,

– розповіли військові.

Відтак, у бійців бригади додався ще один день успішної оборони, а у війська ворога "відмінусувалися" 47 окупантів, 2 танки, 1 БТР, 3 БМП і 1 мотоцикл.

Відважність українських військ

Аналітики DeepState зауважили, що бій став успішним, зокрема завдяки відважності українських військових.

"Можна багато говорити про різновид техніки, але відважність і мужність українських бійців не замінить ніхто, а хороша зброя в досвідчених руках перетворюється на неймовірну силу", – зазначили вони.

При цьому аналітики наголосили, що "танкісти 33-ї ОМБр не вперше демонструють таку крутяцьку роботу, яка є прикладом українського війська для всього світу".

Довідково. Штурм відбувався в районі населеного пункту Дальнє, за яким проходить дорога, що відкриває додатковий шлях на південні околиці Курахового, а також на Успенівку, яка є важливою у контексті логістики до низки селищ, що розташовані в кишені – Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка.

Де рощташоване Дальнє на карті: