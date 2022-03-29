ВСУ разгромили российскую военную колонну, двигавшуюся на Николаев

29 марта 2022 , 16:36
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Источник:

фейсбук Сергея Братчука

Украинские защитники продолжают активно ликвидировать российских оккупантов, которые пришли на нашу землю. Очередную "порцию" вражеских солдат удалось ликвидировать в направлении Николаева.

Одна из колонн российских оккупантов двигалась в направлении Николаева. Правда, долгим путь этих вражеских солдат не был.

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Уничтожение колонны

Как сообщил представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук, нашим героям удалось разбить вражескую колонну. Ликвидированных оккупантов на свой счет записали воины десантно-штурмовых войск.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська