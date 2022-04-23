ВСУ "разложили на молекулы" 3 вражеских вертолета: красноречивое видео

Как отмечают Силы обороны Запорожского края, уничтожение вражеской авиации произошло в городе Гуляйполе, где активно происходят боевые столкновения.

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Украинские защитники – десантники, территориальная оборона и нацгвардейцы – уничтожили 3 вражеских вертолета:

два Ка-52,

один Ми-8.

В сообщении говорится, что воины одного из тербатальонов применили против хваленой российской "вертушки" переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".

Били дуплетом. В результате хваленый российский "Аллигатор" был "разложен на молекулы",

– рассказали наши защитники.

Однако на этом хорошие новости не закончились. Силы обороны добавили, что экипажи вертолетов погибли. А россияне получили хороший урок.

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"Теперь наши позиции российские вертолеты обходят дальней дорогой", – отметил командир роты "Альфа".

Обратите внимание. По военной номенклатуре Ка-52 считается командирской машиной авиации России. На вооружении вертолета – пушечная установка с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы. Стоимость одного Ка-52 оценивают более чем в 16 миллионов долларов США

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