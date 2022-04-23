ВСУ "разложили на молекулы" 3 вражеских вертолета: красноречивое видео

Как отмечают Силы обороны Запорожского края, уничтожение вражеской авиации произошло в городе Гуляйполе, где активно происходят боевые столкновения.
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Украинские защитники – десантники, территориальная оборона и нацгвардейцы – уничтожили 3 вражеских вертолета:
- два Ка-52,
- один Ми-8.
В сообщении говорится, что воины одного из тербатальонов применили против хваленой российской "вертушки" переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".
Били дуплетом. В результате хваленый российский "Аллигатор" был "разложен на молекулы",
– рассказали наши защитники.
Однако на этом хорошие новости не закончились. Силы обороны добавили, что экипажи вертолетов погибли. А россияне получили хороший урок.
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"Теперь наши позиции российские вертолеты обходят дальней дорогой", – отметил командир роты "Альфа".
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