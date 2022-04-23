Як зазначають Сили оборони Запорізького краю, знищення ворожої авіації відбулося у місті Гуляйполе, де зараз активно відбуваються бойові зіткнення.
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Що відомо про ворожі вертольоти
Українські захисники – десантники, територіальна оборона та нацгвардійці – знищили 3 ворожих вертольоти:
- два Ка-52,
- один Мі-8.
У дописі йдеться, що воїни одного з тербатальйонів застосували проти хваленої російської "вертушки" переносний зенітно-ракетний комплекс "Ігла".
Били дуплетом. У результаті хвалений російський "Алігатор" було "розкладено на молекули",
– розповіли наші захисники.
Однак на цьому хороші новини не завершилися. Сили оборони додали, що екіпаж вертольотів теж загинув. А росіяни отримали хороший урок.
ЗСУ "розклали на молекули" 3 ворожих вертольоти: промовисте відео
"Тепер наші позиції російські вертольоти обходять далекою дорогою", – зазначив командир роти "Альфа".
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