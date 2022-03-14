ВСУ сбили 4 самолета, 3 вертолета и беспилотник оккупантов

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику оккупантов. В частности, ВСУ сбивают вражеские самолеты и вертолеты.

За сутки силами противовоздушной обороны нашего государства в небе поражены семь целей. Об этом сообщает Командование ВС Вооруженных сил Украины 13 марта.

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На одном из стратегических направлений в Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников.

Пока истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям. Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника,

– отметили в ВСУ.

Кроме того, зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов и одного БПЛА захватчиков. В свою очередь система ПВО оперативного командования "Север" поразила еще один российский самолет.