Протягом доби силами протиповітряної оборони нашої держави у небі уражено сім цілей. Про це повідомляє Командування ПС Збройних Сил України 13 березня.

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На одному зі стратегічних напрямків у Київській області група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 і Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників.

Поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях. Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника,

– зазначили у ЗСУ.

Окрім цього, зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів і одного БпЛА загарбників. Своєю чергою система ППО оперативного командування "Північ" вразила ще один російський літак.