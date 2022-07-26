ВСУ сбили беспилотник "Ланцет", который хотел атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области
Источник:фейсбук Воздушного командования "Юг"
Украинские защитники эффективно ликвидировали беспилотник врага типа "Ланцет". БпЛА оккупантов пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.
О свежих достижениях наших бойцов рассказали в службе по связям с общественностью воздушного командования "Юг".
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Там отметили, что после встречи с нашими воинами оккупанты не досчитались еще одного беспилотника.Справка. Максимальная скорость дрона-камикадзе "Ланцет" составляет 110 километров в час во время горизонтального полета и 300 километров в час во время атаки цели. Дальность действия составляет 40 км.
ВСУ сбили беспилотник "Ланцет" / Фото с фейсбука Воздушного командования "Юг"
Украина получит переносные системы для защиты от дронов
Как на днях заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, союзники продолжат оказывать значительную военную и финансовую помощь Украине. В частности, НАТО предоставит:
- средства безопасной связи,
- горючее,
- медицинские принадлежности и защитные жилеты,
- оборудование против мин, химических и биологических угроз,
- а также сотни портативных систем борьбы с дронами.
В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оборудования советской эпохи к современному оборудованию НАТО, улучшить оперативную совместимость и укрепить ее институты обороны и безопасности,
– подчеркнул Столтенберг.
В Мадриде лидеры НАТО также договорились о значительном усилении нашей обороны и сдерживании, чтобы ответить на новые реалии безопасности.
"Мы также укрепим нашу способность предоставлять подкрепление, в том числе путем увеличения количества техники передового развертывания и военных поставок. Мы увеличим способность развертывать силы на передовой, такие как противовоздушная оборона, укрепим командование и управление, а также продвигаем планы обороны посредством сил, предназначенных для защиты конкретных союзников", – подытожил он.
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