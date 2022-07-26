ВСУ сбили беспилотник "Ланцет", который хотел атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области

Украинские защитники эффективно ликвидировали беспилотник врага типа "Ланцет". БпЛА оккупантов пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.

О свежих достижениях наших бойцов рассказали в службе по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

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Там отметили, что после встречи с нашими воинами оккупанты не досчитались еще одного беспилотника.

Максимальная скорость дрона-камикадзе "Ланцет" составляет 110 километров в час во время горизонтального полета и 300 километров в час во время атаки цели. Дальность действия составляет 40 км.



ВСУ сбили беспилотник "Ланцет" / Фото с фейсбука Воздушного командования "Юг"

Украина получит переносные системы для защиты от дронов

Как на днях заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, союзники продолжат оказывать значительную военную и финансовую помощь Украине. В частности, НАТО предоставит:

средства безопасной связи,

горючее,

медицинские принадлежности и защитные жилеты,

оборудование против мин, химических и биологических угроз,

а также сотни портативных систем борьбы с дронами.

В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оборудования советской эпохи к современному оборудованию НАТО, улучшить оперативную совместимость и укрепить ее институты обороны и безопасности,

– подчеркнул Столтенберг.

В Мадриде лидеры НАТО также договорились о значительном усилении нашей обороны и сдерживании, чтобы ответить на новые реалии безопасности.

"Мы также укрепим нашу способность предоставлять подкрепление, в том числе путем увеличения количества техники передового развертывания и военных поставок. Мы увеличим способность развертывать силы на передовой, такие как противовоздушная оборона, укрепим командование и управление, а также продвигаем планы обороны посредством сил, предназначенных для защиты конкретных союзников", – подытожил он.

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