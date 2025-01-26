Вероятно, это первый публичный случай сбивания именно ракеты из APKWS, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о сбивании Х-59 с помощью APKWS

Так, в субботу, 25 января, Военно-морские силы показали видео, как экипаж одного из катеров уничтожил российскую авиационную ракету "воздух – поверхность" Х-59, запущенную с самолета Су-57. Враг хотел атаковать гражданскую инфраструктуру морского торгового порта Пивденное.

Самое интересное в обнародованном видео – то, что, судя по кадрам, ракету Х-59 удалось сбить с помощью APKWS, и это, похоже, первый, по крайней мере публичный случай, когда нашим военным удалось сбить эту ракету именно с помощью APKWS,

– акцентируют аналитики.

Там добавляют, что год назад, в феврале 2024 года, в ВМС ВСУ показывали видео, как ракетные установки Vampire под APKWS сбивают "Шахеды".

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) – это высокоточное оружие, которое сочетает неуправляемые 70-мм ракеты Hydra 70 с блоком полуактивного лазерного наведения. Впервые о передаче таких ракет от Германии стало известно в 2023 году,

Ракеты APKWS используются в ракетных установках Vampire. Всего для Сил обороны было заказано 14 таких установок – на сегодня их все поставили нашей армии. Они уже эффективно используются как против российских дронов, так и против ракет.

Однако Defence Express приводят ремарку аналитика Колби Бадхвара, который отметил, что США закупили для ВСУ только 14 единиц, тогда как "надо было заказать 140". Это объясняется тем, что, во-первых, в мире есть значительные запасы ракет Hydra 70, а компания BAE Systems имеет возможность производить 25 тысяч комплектов APKWS в год или около 2080 в месяц.