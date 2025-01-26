Ймовірно, це перший публічний випадок збиття саме ракети з APKWS, повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що відомо про збиття Х-59 за допомогою APKWS

Так, у суботу, 25 січня, Військово-морські сили показали відео, як екіпаж одного з катерів знищив російську авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59, запущену з літака Су-57. Ворог хотів атакувати цивільну інфраструктуру морського торгівельного порту Південний.

Найцікавіше в оприлюдненому відео є те, що, судячи з кадрів, ракету Х-59 вдалося збити за допомогою APKWS, і це, схоже, перший принаймні публічний випадок, коли нашим військовим вдалося збити цю ракету саме за допомогою APKWS,

– акцентують аналітики.

Там додають, що рік тому, у лютому 2024, у ВМС ЗСУ показували відео, як ракетні установки Vampire під APKWS збивають "Шахеди".

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) – це високоточна зброя, яка поєднує некеровані 70-мм ракети Hydra 70 з блоком напівактивного лазерного наведення. Вперше про передачу таких ракет від Німеччини стало відомо у 2023 році,

Ракети APKWS використовуються у ракетних установок Vampire. Усього для Сил оборони було замовлено 14 таких установок – наразі їх всі поставили нашій армії. Вони вже ефективно використовуються як проти російських дронів, так і проти ракет.

Однак Defence Express наводять ремарку аналітика Колбі Бадхвара, який наголосив, що США закупили для ЗСУ лише 14 одиниць, тоді як "треба було замовити 140". Це пояснюється тим, що, по-перше, у світі є значні запаси ракет Hydra 70, а компанія BAE Systems має можливість виробляти 25 тисяч комплектів APKWS на рік або ж близько 2080 на місяць.