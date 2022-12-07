Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов . Он отметил, что самолет потерял тягу двигателя.
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"Скорее всего, самолет сбили "Стингером" или "Стрелой". Дело в том, что оба вида оружия действуют по самонаведению по тепловому излучению. То есть они бьют в двигатель, в верхнюю часть, где есть турбины. В самое горячее место. Когда турбины разрушаются, то исчезает тяга. Соответственно, самолет начинает падать, терять высоту", – сказал Жданов.
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