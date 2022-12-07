Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що літак втратив тягу двигуна.

До теми Це були справжні профі, яких у Росії одиниці: ЗСУ "закобзонили" елітних пілотів

"Швидше всього, літак збили "Стінгером" чи "Стрілою". Річ у тому, що обидва види зброї діють за самонаведенням по тепловому випромінюванню. Тобто вони б'ють у двигун, у верхню частину, де є турбіни. У найгарячіше місце. Коли турбіни руйнуються, то зникає тяга. Відповідно, літак починає падати, втрачати висоту", – сказав Жданов.

Зверніть увагу – Жданов про збиття літака К-52: дивіться відео

Зо відомо про збиття вертольота

Ворожий гвинтокрил ліквідували 4 грудня. Це успішна робота підрозділу Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід"

Пілоти не встигли катапультуватися. У Росії вже хочуть надати окупантам звання героїв. Державна прикордонна служба опублікувала відео зі збиттям літака.

Зауважте! За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 7 грудня українські захисники знищили 281 літак та 264 гелікоптерів армії російських вбивць.