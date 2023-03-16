Его "приземлили" воины 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Подробности – читайте в материале 24 Канал.
Обратите внимание Под Бахмутом украинские воины уничтожили бомбардировщик Су-24: Генштаб подтвердил
"Птичка уже отлеталась": что известно о беспилотнике, который удалось сбить
Украинским защитникам удалось сбить беспилотник, который россияне называют "неуязвимым" и "невидимым". Речь идет о модели ZALA 421-16E2.
Украинские военные сбили "невидимый" российский беспилотник / Фото ОК "Север"
Бойцы рассказали, что эта модель БПЛА предназначена для ведения воздушной разведки и наблюдения. Беспилотник оснащен камерой и тепловизионным модулем.
Беспилотник был оснащен камерой для наблюдения / Фото ОК "Север"
Длительность полета такой "птички" – до 4 часов, а высота – до 3 600 метров. При этом расстояние такой поисковик может преодолевать до 35 километров, а его вес – 7,5 килограмма, размах крыла – 2,8 метра.
Также во вражеской "птичке" нашли карту памяти / Фото ОК "Север"
В ВСУ добавляют, что выполнен аппарат по схеме "летучее крыло" и может работать в обычном или бесшумном режиме. Сбить такой беспилотник действительно нелегко, однако нет ничего невозможного для украинских воинов.
Благодаря слаженной работе военных, эта птичка уже "отлеталась". "Выговцы" бьют точно,
– отметили в ОК "Север".
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ВСУ прокомментировали ущерб российскому Су-24 над Бахмутом
Вооруженные Силы Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24 в небе над Бахмутом. Скорее всего, пилоту удалось катапультироваться, однако детали еще устанавливают.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый. Он подтвердил ущерб и добавил, что ликвидировал вражескую "птичку" воин 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".