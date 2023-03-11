Украинские защитники наносят врагу колоссальные потери. Прессслужба ВМС ВСУ рассказала детали.

Обратите внимание Даже представить не можете, – Данилов о пользе от обороны Бахмута в ближайшем будущем

Катер находился на дежурстве в то время, когда россияне приступили к очередной террористической массированной атаке по Украине. Защитники получили сообщение, что оккупанты в очередной раз запустили ракеты.

К охоте за "Калибром" присоединились все корабли.

Сделал соответствующие расчеты по цели, которую видели, передал комендору, а он уже и сделал свое дело. Для нас не важно, какой экипаж, кто именно уничтожит цель, главное именно то, что она не долетит до нашей территории.

– рассказал герой Александр.

Россия исчерпывает свои запасы

Российским захватчикам наносят колоссальные потери. Алексей Данилов рассказал, что страна-террористка исчерпывает запасы, накапливаемые годами. В частности, речь идет о ракетах и военной технике.

Потери страны-террористки растут каждый день. По состоянию на 11 марта Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 158 тысяч оккупантов. Только за сутки "ушли" более 1000 захватчиков.