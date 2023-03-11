Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат. Пресслужба ВМС ЗСУ розповіла деталі.

Зверніть увагу Навіть уявити не можете, – Данілов про користь від оборони Бахмута у найближчому майбутньому

Катер перебував на чергуванні у той час, коли росіяни розпочали чергову терористичну масовану атаку по Україні. Захисники отримали повідомлення, що окупанти вкотре запустили ракети.

До полювання за "Калібром" долучилися усі кораблі.

Зробив відповідні розрахунки щодо цілі, яку бачили, передав комендору, а він уже й зробив свою справу. Для нас не важливо, який екіпаж, хто саме знищить ціль, головне саме те, що вона не долетить до нашої території,

– розповів герой Олександр.

Росія вичерпує свої запаси

Російським загарбникам завдають колосальних втрат. Олексій Данілов розповів, що країна-терористка вичерпує запаси, які накопичувала роками. Зокрема, мовиться про ракети та військову техніку.

Втрати країни-терористки зростають щодня. Станом на 11 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 158 000 окупантів. Лише за добу "мінуснули" понад 1000 загарбників.