ВСУ сбили на Одесчине очередной беспилотник "Орлан-10", – спикер ОВА Братчук

Военные одесской 28 ОМБр сбили очередной вражеский беспилотник. Речь идет об "Орлане-10".

Событие, очевидно, произошло 14 апреля. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Хочу поздравить воинов 28-й ОМБ имени Рыцарей Зимнего Похода. Они сбили очередную птицу, "10-го Орлана", беспилотника Российской Федерации,

– сказал Братчук.

К слову, "Орлан-10" считается одним из новейших беспилотников в российской армии. Поэтому это значительная потеря для оккупанта.

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