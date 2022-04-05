ВСУ сбили в районе Одессы ракету морского базирования "Калибр"

Российские оккупанты продолжают жалкий и подлый обстрел мирных украинских городов. Благодаря мастерству ВСУ лишь малый процент вражеских снарядов достигает цели.

Вчера, 4 апреля, российские оккупанты осуществили ракетный выстрел в район Одессы. Враг использовал крылатую ракету морского базирования "Калибр".

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Ракета не долетела

Мастерские воины ВСУ не дали вражескому снаряду попасть в цель. Бойцы береговой артиллерии Военно-морских сил ВСУ сбили ракету в районе Одессы.

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