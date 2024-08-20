Карма в действии: Олещук показал, как наша авиация сбрасывает КАБы на Курщину

Командующий Воздушных сил показал, как украинский истребитель сбросил управляемую авиабомбу на Курском направлении. Стоит отметить, что под ударом был вражеский военный объект, в который трудно попасть.

Николай Олещук отметил, что авиация Воздушных сил ежедневно наносит удары по объектам российских захватчиков на Курском направлении.

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Яркие кадры работы нашей авиации на Курщине

Олещук продемонстрировал, как украинский истребитель нанес удар по подземному российскому пункту управления управляемой авиабомбой AASM Hammer.

В частности, на видео можно увидеть сброс самой бомбы и момент взрыва.

Момент сброса авиабомбы по подземному пункту: смотрите видео

Напомним, ранее сообщалось, что на одном из понтонных мостов через реку Сейм в Курской области вспыхнул пожар. OSINT-аналитик Оливер Александр сообщил, что пожар возник на переправе к востоку от села Званное.

Отметим, что россияне начали сооружать на Курщине переправы после ударов Украины по мостам. Они могут быть предназначены для того, чтобы обеспечить российским военным пути отхода.