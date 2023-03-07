Мы потеряли овердофига бойцов, – морпех рассказал, как удалось сдержать врага в первые дни войны

Планы врага "взять Киев за 3 дня" разрушились о грудь и спины наших защитников, которые в первые дни пытались сдержать нашествие оккупантов. Тогда в боях за нашу независимость погибли самые лучшие.

Об этом рассказал украинский морской пехотинец Богдан Масляк в интервью проекту "Украинский свидетель".

Смотрите также К погибшим и их семьям должно быть уважение, – Маляр о бойце, расстрелянном оккупантами

Масляк отметил, что Украина – не Россия, потому что у нас нет 110 миллионов человек, и поэтому мы ценим каждого воина.

Мне не нравится, когда над россиянами все смеются. Это расслабляет, а мы, между прочим, заканчиваемся. А опытных воинов в первые дни войны мы потеряли овердофига, они своей грудью сдержали российское нашествие,

– подчеркнул он.

Боец добавил, что не стоит недооценивать врага.

"Я их (россиян – 24 Канал) презираю фактически, я их ненавижу. Но ты смотришь на врага и понимаешь, что он все правильно делает. У него нужно брать лучшее, что он умеет", – отметил Богдан.

Интервью с Богданом Масляком: смотрите видео

Что известно о Богдане Масляке

В мирной жизни Богдан был предпринимателем и имел ресторан и строительный бизнес. Мужчина является участником Революции Достоинства и основателем фонда "Помоги фронту". С началом войны Богдан стал волонтером, а впоследствии записался в ряды резервистов Морской пехоты. Сейчас он защищает Авдеевку.

По специальности Богдан – пулеметчик. Также управляет БпЛА и отвечает за обеспечение, совмещая таким образом роль волонтера и военного.