Про це розповів український морський піхотинець Богдан Масляк в інтерв'ю проєкту "Український свідок".

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Масляк зазначив, що Україна – не Росія, бо у нас немає 110 мільйонів людей і тому ми цінуємо кожного воїна.

Мені не подобається, коли з росіян всі сміються. Це розслабляє, а ми, між іншим, закінчуємось. А досвідчених вояк у перші дні війни ми втратили овердофіга, вони своїми грудьми стримали російську навалу,

– наголосив він.

Боєць додав, що не варто недооцінювати ворога.

"Я їх (росіян – 24 Канал) зневажаю фактично, я їх ненавиджу. Але ти дивишся на ворога і розумієш, що він все правильно робить. В нього треба брати краще, що він вміє", – зазначив Богдан.

Інтерв'ю з Богданом Масляком: дивіться відео

Що відомо про Богдана Масляка

У мирному житті Богдан був підприємцем і мав ресторан та будівельний бізнес. Чоловік є учасником Революції Гідності та засновником фонду "Допоможи фронту". З початком війни Богдан став волонтерити, а згодом записався до лав резервістів Морської піхоти. Зараз він захищає Авдіївку.

За спеціальністю Богдан – кулеметник. Також управляє БпЛА та відповідає за забезпечення, поєднуючи таким чином ролі волонтера та військового.