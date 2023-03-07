Таким чином заступниця міністра оборони Ганна Маляр відреагувала на розстріл українського військового. Вона зауважила, що попри те, що у соцмережах складно дотримуватись "тиші", це потрібно робити з поваги.

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До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність – несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого,

– зазначила Ганна Маляр.

Відтак, поширювати особисті дані про загиблого бійця, а також показувати його обличчя, допоки про це офіційно не повідомили, неетично.

Це може завдати додаткового болю рідним полеглого воїна.

Особу воїна встановили

Сестра розстріляного полоненого впізнала брата. Ввечері 6 березня, у день, коли було оприлюднено відео, вона попросила не розкривати інформацію про його ім'я та інші деталі.

Вона пояснила, що спершу хоче "вийти на зв'язок побратими з нуля і бути біля його матері з самого ранку".

7 березня журналістка Софія Кочмар-Тимошенко опублікувала ще один допис, в якому повідомила, що шестеро членів родини впевнені, що це їх брат і син.

"Я вже була в дорозі до них, але сестра каже: "мамі дуже погано, просимо тиші". Я поважаю їх право. І теж усіляко сприяю пресофіцерам і командирам знайти його. Бо, як на мене, от саме зараз це право спецслужб і ЗСУ з'ясувати правду і сказати те, що можна. Наступне випробування – це знайти локацію і тіло", – написала вона.