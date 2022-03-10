ВСУ сдерживают противника в направлениях на Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и Нововоронцовку
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные дают отпор российским захватчикам уже 15-ый день. Сейчас наша армия останавливает наступление противника на нескольких направлениях, а на других проводит стабилизационную операцию.
Вооруженным силам удается сдерживать врага в направлениях Кривого Рога, Николаева, Вознесенска и Нововоронцовки на Херсонщине. Наша армия дает отпор захватчикам.
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На других направлениях Юга Украины Вооруженные силы проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи теробороны.
На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях на города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка. На других направлениях группировки войск проводят стабилизирующую операцию и выполняют задачи территориальной обороны,
– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
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