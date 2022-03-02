ВСУ смогли захватить планировочные документы одного из подразделений российской армии
Российский агрессор, получив достойный отпор от Украины, панически убегает. Давая царапину, оккупанты бросают не только технику, но и документы.
В распоряжении ВСУ оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации.
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Украинские военные раздобыли:
- рабочую карту оккупантов;
- боевую задачу врага;
- таблицу позывных;
- таблицы сигналов управления;
- таблицы скрытого управления;
- список личного состава.
Операция РФ должна пройти в течение 15 дней
Согласно полученным документам, документы о вторжении в Украину были утверждены 18 января 2022 года.
Речь идет, что операция по захвату Украины "должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. по 06.03".
Российские войска знали о наступлении
Попадающие в плен оккупанты говорят, что ехали на учебу и заблудились. Мол, они не знали о вторжении России в Украину.
Но в ВСУ призывают не верить врагу, ведь военные тщательно планировали и готовились к войне.
В подтверждение этому сообщается, что подразделение врага должно было осуществить высадку из ВДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ.
Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.
Документы россиян, оказавшихся в руках ВСУ / Фото Оперативно-тактическая группировка "Восток"