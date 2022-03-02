ВСУ смогли захватить планировочные документы одного из подразделений российской армии

Российский агрессор, получив достойный отпор от Украины, панически убегает. Давая царапину, оккупанты бросают не только технику, но и документы.

В распоряжении ВСУ оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации.

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Украинские военные раздобыли:

рабочую карту оккупантов;

боевую задачу врага;

таблицу позывных;

таблицы сигналов управления;

таблицы скрытого управления;

список личного состава.

Операция РФ должна пройти в течение 15 дней

Согласно полученным документам, документы о вторжении в Украину были утверждены 18 января 2022 года.

Речь идет, что операция по захвату Украины "должна пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. по 06.03".

Российские войска знали о наступлении

Попадающие в плен оккупанты говорят, что ехали на учебу и заблудились. Мол, они не знали о вторжении России в Украину.

Но в ВСУ призывают не верить врагу, ведь военные тщательно планировали и готовились к войне.

В подтверждение этому сообщается, что подразделение врага должно было осуществить высадку из ВДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ.

Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.

Документы россиян, оказавшихся в руках ВСУ / Фото Оперативно-тактическая группировка "Восток"