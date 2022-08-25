Плановые работы ВСУ: Братчук подтвердил удары по Каховскому и Антоновскому мостам

ВСУ делают все для того, чтобы полностью разрушить логистику для оккупантов на Юге. Поэтому Каховский и Антоновский мосты снова оказались под огнем.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Очередные удары по мостам все больше делают невозможным для оккупантов логистику на оккупированной территории Херсонщины.

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ВСУ проводят "плановые работы"

Наши военные продолжают делать нахождение врага на украинской земле невозможным. Удары по мостам Сергей Братчук назвал "плановыми работами" Вооруженных сил.

С ночного и важного. Каховский мост – СТО от ВСУ проводит плановые работы. Антоновский мост – зона ответственности аграрного подразделения специалистов по "хлопку". Продолжение следует,

– сообщил Братчук.

Оперативное командование "Юг" подтвердило удар по Каховскому мосту. Последствия удара уточняются.

Почему мосты стали целями ВСУ

Оккупационные войска захватили значительную часть Херсонской области. Однако для того, чтобы удержаться на правом берегу области и пробовать идти в наступление в направлении Николаевской области, оккупантам необходима поставка оружия и продовольствия. Все эти поставки осуществляли 4 путями. Речь идет об:

Антоновском мосте;

Антоновском железнодорожном мосте;

Каховском мосте;

Дарьевском мосте через реку Ингулец.

Удары по мостам, которые каждый раз делают их все более непригодными к использованию, создают предпосылки для контрнаступления ВСУ и освобождения Херсонщины и захваченной части Николаевщины.

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