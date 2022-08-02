ВСУ, вероятно, снова успешно ударили по вражеским позициям в Чернобаевке

россияне никак не устанут ликвидировать своих солдат в Чернобаевке. Похоже, что они собрались сделать ее местом величайшего скопления "хороших" россиян в истории.

российские оккупанты не устают писать сценарий сериала о Чернобаевке. Согласно сюжету, враг перебрасывает туда свои силы и боеприпасы, после чего ВСУ точным ударом их уничтожают.

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Очередная ликвидация оккупантов в Чернобаевке

Жители Херсона сообщают о новых взрывах в Чернобаевке. Столб дыма свидетельствует о том, что ВСУ в очередной раз удалось точно ударить по россиянам в уже легендарной деревне.

В Чернобаевке пылает враг / Фото ХХ

Война россии с Украиной: последние новости

США ввели новые санкции против россиян В списках оказались любовница путина и гауляйтеры врага на временно оккупированных территориях Украины.

На Юге нашим героям удается наносить врагу потери и выбивать с занятых позиций. Россияне не прекращают попыток удержать занятые рубежи и замедлить наступление ВСУ.

Россия может атаковать украинские города из Беларуси. В Генштабе предупредили о возможных ракетных обстрелах.

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