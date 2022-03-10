ВСУ собрали в яркое видео факты мародерства российских войск

"Вторая армия мира", ворвавшаяся в Украину, "героически" сливает топливо из боевой техники, чтобы не продвигаться вперед. Более того "асвабадители" еще и активно занимаются мародерством в украинских селах и городах.

Вооруженные Силы Украины собрали в яркое видео факты мародерства российских захватчиков. На нем россияне ведут себя с присущим им "достоинством".

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Заснятые факты мародерства россиян

Вторая армия мира, которая вторглась в наше государство, не только сливает топливо из боевой техники, чтобы не продвигаться вперед и не быть в ней погребенной, но и занимается позорным мародерством в украинских селах и городах.

– отметили военные.

Факты мародерства зафиксировали во всех областях Украины, где ступала нога кремлевского захватчика.

В Десантно-штурмовых войсках упомянули несколько случаев, ярко демонстрирующих настоящее "лицо" рашистской армии – "жалких и никчемных мародеров с "великой и магучей".

Места, куда полезла рука и нога захватчика

Находясь на украинской земле, захватчики взламывают банковские сейфы, разоряют продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, домашних животных, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.

Жалкие мародеры по-русски: смотрите видео Десантно-штурмовых войск ВСУ

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