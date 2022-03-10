Збройні Сили України зібрали в яскраве відео факти мародерства російських загарбників. На ньому росіяни поводяться з притаманною їм "гідністю".

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Зафільмовані факти мародерства росіян

"Друга армія світу", яка вторглася в нашу державу, не лише зливає паливо з бойової техніки, щоб не просуватися вперед та не бути в ній похованою, а й займається ганебним мародерством в українських селах та містах,

– зазначили військові.

Факти мародерства зафіксували у всіх областях України, де ступала нога кремлівського загарбника.

У Десантно-штурмових військах згадали декілька випадків, які яскраво демонструють справжнє "обличчя" рашистської армії – "жалюгідних та нікчемних мародерів з "велікой і магучей".

Місця, куди полізла рука й нога загарбника

Перебуваючи на українській землі, загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, свійських тварин, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

Жалюгідні мародери по-російськи: дивіться відео Десантно-штурмових військ ЗСУ

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