Про це повідомили у Нацполіції у Вінницькій області. Тепер йому світить до 8 років ув'язнення навіть за дрібну крадіжку.
Увага Під час комендантської години обікрав магазин та аптеку: на Вінниччині затримали мародера
Усе це – відповідно до останніх змін у законодавстві в умовах воєнного стану. Наразі мародера помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Чоловік вже раніше притягувався до відповідальності: деталі злочину
Приблизно о другій годині ночі на пульт охорони поліції надійшов сигнал тривоги. Чоловік пошкодив вікно та обікрав магазин – виніс кілька блоків цигарок.
Той намагався утекти, але екіпаж поліції охорони затримав 36-річного зловмисника поблизу магазину.
Відомо, що раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
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