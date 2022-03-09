Про це повідомили у Нацполіції у Вінницькій області. Тепер йому світить до 8 років ув'язнення навіть за дрібну крадіжку.

Увага Під час комендантської години обікрав магазин та аптеку: на Вінниччині затримали мародера

Усе це – відповідно до останніх змін у законодавстві в умовах воєнного стану. Наразі мародера помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловік вже раніше притягувався до відповідальності: деталі злочину

Приблизно о другій годині ночі на пульт охорони поліції надійшов сигнал тривоги. Чоловік пошкодив вікно та обікрав магазин – виніс кілька блоків цигарок.

Той намагався утекти, але екіпаж поліції охорони затримав 36-річного зловмисника поблизу магазину.

Відомо, що раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Наголошуємо! Відповідно до останніх змін в законодавстві, посилили відповідальність за мародерство. Зокрема, будь-які крадіжки, вчинені в умовах воєнного стану, прирівнюються до тяжких злочинів, за що передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

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