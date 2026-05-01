Десантники сорвали новую попытку россиян приблизиться к позициям ВСУ через газовую трубу

Российские оккупанты предприняли очередную попытку штурма украинских позиций, однако она завершилась провалом. Группу захватчиков, которые пытались продвинуться через газовую трубу, уничтожили еще на подходах.

Все участники атаки были ликвидированы. Об этом сообщает 71 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Как украинские военные сорвали штурм оккупантов?

Российские военные в очередной раз прибегли к попытке штурма украинских позиций, используя газовую трубу для скрытого продвижения. По имеющейся информации, в наступлении участвовали шесть оккупантов.

Впрочем, их обнаружили еще на подходах к позициям Сил обороны Украины. Первого военного ликвидировали с помощью FPV-дрона, после чего остальные группы пыталась рассредоточиться на открытой местности.

После обнаружения врага украинские военные открыли огонь артиллерией. Удар был нанесен по группе прямо в поле, что не оставило оккупантам шансов на эффективное укрытие. Часть военных, которые выжили после артиллерийского обстрела, попытались укрыться среди деревьев. Однако и там их настигли средства поражения, в частности ударные дроны типа Vampire.

В результате все участники штурмовой группы были уничтожены, а сама атака полностью сорвана. Контекст: заявления России и реальная ситуация на фронте Несмотря на подобные неудачные попытки штурмов, российская сторона продолжает заявлять о якобы продвижении.

В частности, 1 мая оккупанты в очередной раз сообщали о "захвате" населенного пункта Корчаковка и "перемалывании" украинской обороны. Впрочем, реальные боевые действия свидетельствуют о другом – украинские военные эффективно отражают атаки и наносят врагу значительные потери.

Что известно о реальной ситуации на фронте?

Украинские военные продолжают удерживать инициативу на отдельных участках фронта, несмотря на активизацию российских наступательных действий. В частности, Силы обороны имели локальные успехи на Славянском направлении. Геолокационные данные свидетельствуют, что украинские подразделения продвинулись на юг от Колодязов, что к северо-востоку от Лимана.

Также зафиксировано продвижение украинских сил в районе Константиновка – Дружковка. В частности, защитники смогли улучшить позиции в восточной части Константиновки и наносят удары по российским подразделениям, которые пытались там закрепиться. В то же время российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, однако без существенных результатов. На Константиновском направлении оккупанты даже усилили наземные атаки и пехотные штурмы.

По словам украинских военных, враг изменил тактику: вместо малых групп использует одиночных бойцов, которых отправляют в штурм с определенными интервалами. Также оккупанты активно применяют маскировку, в частности термонакидки, и передвигаются преимущественно ночью.

Кроме того, российские военные пытаются ориентироваться на местности с помощью бумажных инструкций или GPS-навигации. На Харьковском направлении враг безуспешно пытался форсировать реку Волчья.

Эксперты отмечают, что несмотря на активность, российские силы несут значительные потери и не достигают оперативных прорывов. Украинские военные продолжают сдерживать наступление и наносить удары по врагу, удерживая контроль над ключевыми позициями.

Уникальные операции украинских войск: последние новости

На Купянском направлении украинские военные провели уникальную полностью роботизированную операцию против российских позиций. Целью операции стал опорный пункт оккупантов, обустроенный в здании.

Для его поражения украинские силы применили различные типы беспилотников, в частности ударные дроны, дроны-камикадзе и системы с боевой нагрузкой. Благодаря скоординированным действиям позиции россиян были уничтожены, а также ликвидирован личный состав противника и склад боеприпасов.

В то же время во время операции ни один украинский военный не находился непосредственно на поле боя. В подразделении отмечают, что за успехом стояла работа большой команды специалистов – от разведки до операторов дронов и инженеров.