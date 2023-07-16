Аналитики объяснили, что изменился вектор наступления. Ранее издание NYT написало, что украинские герои сменили свою тактику на поле боя. Именно это подтверждают аналитики ISW.

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Что известно об изменении стратегии летнего контрнаступления ВСУ

Аналитики ISW процитировали газету The New York Times, которая со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников сообщила, что "российские силы в течение первых двух недель контрнаступления уничтожили до 20% вооружения, которое Запад предоставил Украине".

NYT сообщила, что официальные лица заявили, что уровень потерь снизился до 10% в течение следующих недель благодаря изменению украинской стратегии. Украинские военные изменили тактику, сосредоточившись на истощении российских сил артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия вместо широкомасштабных штурмов,

– заявили в ISW.

Аналитики американского Института изучения войны объяснили, что это соответствует заявлению украинского главнокомандующего генерала Валерия Залужного от 14 июля. Он говорил, что усиление украинского косвенного огня может прижать как российские силы, так и свести к минимуму украинские потери.

Кстати, в ISW 4 июля писали, что по их оценке, вероятно, украинские силы сосредотачиваются на создании асимметричного градиента потерь, сохраняя украинскую живую силу:

ценой более медленной деоккупации территорий;

постепенно истощая русскую живую силу и технику.

"Украинские военные, вероятно, усовершенствовали свою контрнаступательную стратегию в течение нескольких недель. Более масштабные последствия этих корректировок только сейчас становятся понятными для некоторых наблюдателей", – объяснили аналитики американского Института изучения войны.

По их данным, вероятно, Украина продолжит корректировать свою стратегию и ее реализацию на протяжении всего контрнаступления, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу.

Контрнаступление ВСУ: коротко