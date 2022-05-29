ВСУ совершили наступление на Юге – оккупанты понесли потери и заняли невыгодные позиции

Вооруженные Силы Украины ушли в наступление на Юге страны. Российские войска были вынуждены отступить и теперь обороняются на невыгодных позициях.

ВСУ совершили наступление на Юге

В результате атаки украинских защитников и защитниц российские кафиры понесли серьезные потери. Об этом свидетельствует оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 29 мая по поводу российского вторжения.

Главное Удары по Дергачам и Мерефи и массовые обстрелы Донбасса: основное за 95 день войны

В частности, враг занял оборону на невыгодных рубежах в районе населённого пункта Костромка. Также армия противника на этом направлении понесла потери.

На Южнобужском направлении враг, в результате наступательных действий украинских подразделений понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка,

- сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время, вражеские силы хотят восстановить утраченные позиции. Так, кафиры пытаются сделать это путем опрокидывания резервов на угрожающие направления.

Кроме того, российские захватчики не прекращают атаки на гражданскую инфраструктуру украинских городов. Так, в сутки противник произвел огненное поражение в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и других.

В то же время Бессарабское направление пока остается без изменений.

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, враг пытается восполнить потери. С этой целью российская армия усиливает группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники. В частности, речь идет о танках Т-62 и БМП-1.

Какая ситуация по другим направлениям: данные Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях увеличивается количество мер оперативной и боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования вооруженных сил Беларуси. Также сохраняется угроза нанесения с территории этой страны ракетных ударов по украинской территории.

направлениях увеличивается количество мер оперативной и боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования вооруженных сил Беларуси. Также сохраняется угроза нанесения с территории этой страны ракетных ударов по украинской территории. На Северском направлении противник продолжает прикрывать участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Враг обстрелял из минометов позиции сил обороны в Сумской области.

направлении противник продолжает прикрывать участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Враг обстрелял из минометов позиции сил обороны в Сумской области. На Слобожанском направлении агрессор оказывает систематическое огневое влияние для предотвращения дальнейшего продвижения наших подразделений в направлении государственной границы Украины. Кроме того, враг принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.

направлении агрессор оказывает систематическое огневое влияние для предотвращения дальнейшего продвижения наших подразделений в направлении государственной границы Украины. Кроме того, враг принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники. В то же время, на Харьковском направлении противник основные усилия сосредоточил на содержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Также продолжил мероприятия дистанционного минирования местности на возможных направлениях действий украинской армии.

направлении противник основные усилия сосредоточил на содержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Также продолжил мероприятия дистанционного минирования местности на возможных направлениях действий украинской армии. На Славянском направлении российские военные в течение суток активных боевых действий не проводил, только вел усиленную разведку.

направлении российские военные в течение суток активных боевых действий не проводил, только вел усиленную разведку. На Донецком направлении ситуация остается сложной – противник ведет наступательные действия. Активно применяет силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

направлении ситуация остается сложной – противник ведет наступательные действия. Активно применяет силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации. Что касается Бахмутского направления, то кафиры пытаются улучшить тактическое положение. При поддержке огня минометов и артиллерии враг проводил наступательные и штурмовые действия в районах некоторых населенных пунктов, впрочем, понеся потери, отошел.

Обратите внимание – советник главы МВД Смирнов объяснил, что ом уход ВСУ на определенных территориях важен: смотрите видео