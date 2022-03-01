ВСУ сожгли колонну российских военных, которые пытались скрыться, – глава Кировоградской ОГА

Хорошие новости из Кировоградщины! Там наши Вооруженные силы остановили наступление оккупантов, стерев вражескую бронетехнику с лица земли.

Об этом сообщила глава Кировоградской облгосадминистрации Мария Чорна. По ее словам, колонна российских военных двигалась со стороны Николаева и дошла до села Баштанка.

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Там рашисты встретили жестокое сопротивление: наша авиация разбомбила их бронетехнику, а местные теробороновцы гоняли оккупантов по полям.

Баштанка после ожесточенного боя: смотрите видео (18+)

В итоге захватчики скрылись в сторону Нового Буга. И это их не спасло. Наши ВСУ обстреляли и сожгли остальную часть российской колонны – а это несколько десятков единиц бронетехники.

ВСУ уничтожили колонну вражеской техники: смотрите видео

"По состоянию на сейчас наступление остановлено. Но не теряем бдительности. Враг очень коварен", – подчеркнула Мария Чорна.

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