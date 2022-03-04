ВСУ и тероборона перехватили инициативу, но враг до сих пор хочет окружить Киев и Харьков
Источник:Алексей Данилов
Украинские военные и тероборона перехватили инициативу в наступлении. Впрочем, оккупант до сих пор пытается окружить Киев и Харьков.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов и добавил, что российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и требует срочного подтягивания резерва.
Внимание Российское командование уже использовало в Украине по меньшей мере 95% подготовленных БТГр
Украинские военные и силы ТРО на сегодня тактическую инициативу перехватили, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и относительно выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей,
– подчеркнул Алексей Данилов.
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