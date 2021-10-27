ВСУ тренировались уничтожать вражеский морской десант вблизи Крыма: мощное видео

Украинские военные тренировались уничтожать морской десант условного противника. В соответствующих мероприятиях принимали участие подразделения, выполняющие боевые задания вдоль админграницы с оккупированным Крымом.

Обучение проходило на одном из общевойсковых полигонов Херсонщины. Подразделение морской пехоты провело тренировку по отражению наступления морского десанта условного противника.

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Огневую поддержку для морпехов обеспечивали расчеты самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", которые находятся в ведении Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Какова была легенда тренировок

Она предполагала, что военные батареи самоходных артиллерийских установок перед тем, как занять позиции, преодолевали препятствия, зараженный участок местности и отражали нападение условной диверсионной разведывательной группы.

Как украинские военные тренировались уничтожать врага: смотрите видео

Необходимые координаты передавали беспилотники

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев пояснил, что главным условием для успешного выполнения боевой задачи было быстрое изменение позиций. Якобы у условного противника на вооружении были современные средства разведки и высокоточное артиллерийское вооружение.

Генерал-лейтенант добавил, что батарея самоходных артиллерийских установок производила стрельбу по координатам, предоставленным из беспилотников в реальном времени. Благодаря этому удалось провести не только меткое единичное огневое поражение, но и стрельбу залпами для поражения крупных участков территории.