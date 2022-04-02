ВСУ и ТрО передали "привет" оккупантам: уничтожили тяжелую огнеметную систему "Буратино"
2 апреля 2022 , 09:16Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику россиян. На этот раз ВСУ и ТРО ликвидировали огнеметную систему ТОС-1 "Буратино"
Тяжелая система, которая могла уничтожать украинские города, теперь превратилась в металлолом благодаря усилиям украинских защитников.
Важно Обстрел Кривого Рога, ракетный удар по Полтаве и Кременчугу: основное за 38 день войны
На видео, которое опубликовал Генштаб ВСУ, видно, как украинцы дважды попадают в системы оккупантов.
Смотрите также: ВСУ уничтожили технику оккупантов на Херсонщине