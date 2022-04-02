ВСУ и ТрО передали "привет" оккупантам: уничтожили тяжелую огнеметную систему "Буратино"

2 апреля 2022 , 09:16
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику россиян. На этот раз ВСУ и ТРО ликвидировали огнеметную систему ТОС-1 "Буратино"

Тяжелая система, которая могла уничтожать украинские города, теперь превратилась в металлолом благодаря усилиям украинских защитников.

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На видео, которое опубликовал Генштаб ВСУ, видно, как украинцы дважды попадают в системы оккупантов.

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Автор: Ярослава Прадід