ВСУ удается отбивать наступления батальонно-тактических групп еще на подступах
28 февраля 2022 , 07:51Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские воинами продолжают мощно давать отпор российским захватчикам. За прошедшие сутки Вооруженные силы на подступах отражали наступления врага и уничтожили немало российской техники.
Из-за мощного отпора наших защитников, батальонно-тактические группы врага отказываются от наступления. Кроме того, украинские военные уничтожили 5 колонн вражеской техники.
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Следует отметить, что эти колонны уничтожила одна и та же бригада.
По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника,
– говорится в сообщении Генштаба.