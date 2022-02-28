ВСУ удается отбивать наступления батальонно-тактических групп еще на подступах

Украинские воинами продолжают мощно давать отпор российским захватчикам. За прошедшие сутки Вооруженные силы на подступах отражали наступления врага и уничтожили немало российской техники.

Из-за мощного отпора наших защитников, батальонно-тактические группы врага отказываются от наступления. Кроме того, украинские военные уничтожили 5 колонн вражеской техники.

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Следует отметить, что эти колонны уничтожила одна и та же бригада.

По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника,

– говорится в сообщении Генштаба.