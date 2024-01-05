Вероятна гибель Герасимова в результате удара по Крыму: что говорит Буданов
Украина нанесла успешный удар по оккупантам в Крыму 4 января. В сети активно распространяется информация, что во время него якобы мог погибнуть Валерий Герасимов.
Об этом в эфире телемарафона спросили руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Глава украинского разведывательного ведомства был максимально лаконичным, а его выражение лица – максимально загадочным во время ответа, передает 24 Канал.
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Я, скажем так, не имею информации, подтверждающей это,
– отметил Кирилл Буданов.
Что известно о возможной гибели Герасимова
Собственно, 4 января, в день рождения Кирилла Буданова, ВСУ нанесли удар по командному пункту врага недалеко от Севастополя. Известно, что в нем находились российские офицеры. Позже начали разносить информацию о том, что среди погибших – начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов.
Обратите внимание, что в Украине не склонны считать, что эта версия соответствует действительности. По мнению спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука – это неправда.
Есть много версий, кого там могли поразить, даже слышал известную фамилию Герасимов. Это была бы хорошая новость, но думаю, что вряд ли это соответствует действительности. Но то, что в этом командном пункте было поражено несколько высокопоставленных офицеров или генералов российской оккупационной армии, это действительно,
– рассказал он в эфире "Эспрессо".
Между тем, в СБУ отметили, что сейчас информацию о возможную гибель Валерия Герасимова прокомментировать затрудняются.
Что известно о попадании в командный пункт
- 4 января на полуострове Крым был очень жарко. В одном только Севастополе в первой половине дня раздалось не менее 10 взрывов.
- Так, около 16:00 в Крыму слышали мощные взрывы. В частности, они испугали жителей Севастополя и Балаклавы.
- Впоследствии в СтратКоме ВСУ сообщили, что в 15:00 Вооруженные Силы Украины поразили командный пункт соединения оккупационных войск. Это удалось сделать недалеко от Севастополя. Правда, никаких других деталей в СтратКоме не известили.
- Между тем источники 24 Канала рассказали, что предварительно есть попадание в воинскую часть в Юхариной балке. Известно, что там размещалось подразделение секретной защищенной связи с генштабом России.
- Да и в телеграм-канале "Крымский ветер" тоже заметили, что попадание было в Юхариной балке. Отмечают, что одну ракету якобы сбили, а вторая попала в воинскую часть – командный пункт связи – в Юхариной балке в Севастополе. И что туда отправились скорые и пожарные.