Вероятна гибель Герасимова в результате удара по Крыму: что говорит Буданов

Украина нанесла успешный удар по оккупантам в Крыму 4 января. В сети активно распространяется информация, что во время него якобы мог погибнуть Валерий Герасимов.

Об этом в эфире телемарафона спросили руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Глава украинского разведывательного ведомства был максимально лаконичным, а его выражение лица – максимально загадочным во время ответа, передает 24 Канал.

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Я, скажем так, не имею информации, подтверждающей это,

– отметил Кирилл Буданов.

Что известно о возможной гибели Герасимова

Собственно, 4 января, в день рождения Кирилла Буданова, ВСУ нанесли удар по командному пункту врага недалеко от Севастополя. Известно, что в нем находились российские офицеры. Позже начали разносить информацию о том, что среди погибших – начальник генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Обратите внимание, что в Украине не склонны считать, что эта версия соответствует действительности. По мнению спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука – это неправда.

Есть много версий, кого там могли поразить, даже слышал известную фамилию Герасимов. Это была бы хорошая новость, но думаю, что вряд ли это соответствует действительности. Но то, что в этом командном пункте было поражено несколько высокопоставленных офицеров или генералов российской оккупационной армии, это действительно,

– рассказал он в эфире "Эспрессо".

Между тем, в СБУ отметили, что сейчас информацию о возможную гибель Валерия Герасимова прокомментировать затрудняются.

Что известно о попадании в командный пункт