Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, оккупанты обустраивают позиции для артиллерии среди сел, чтобы наши военные не поразили их в ответ.

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Что происходит в Токмаке и Мелитополе

Он рассказал, что минувшей ночью под Токмаком был прилет в место, откуда российские оккупанты стреляли из С-300. Оккупанты тем временем свозят кровати в туберкулезный диспансер, поскольку, очевидно, им уже некуда складывать раненых. Генштаб подтверждает, что за предыдущие дни в Запорожской области были поражены 20 единиц военной техники и около 70 оккупантов получили ранения.

Есть много неофициальной информации, но подтвержденной военными с мест о том, что в Михайловке был за предыдущие сутки очень удачный прилет и там все долго детонировало.

– рассказал корреспондент.

Кроме того, по его словам, в Мелитополе взорвали местного коллаборанта Волыка. В свое время он был социалистом и фотографировался с Ильей Кивой. В настоящее время предатель находится в больнице. В целом в Мелитополе каждый день бывает достаточно громко.

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Как оккупанты "неудачно покурили" возле Энергодара

По данным местных жителей, оккупанты обустроили позицию для артиллерии посреди села Знаменка, чтобы наши военные не поразили их в ответ. Оттуда россияне стреляют в сторону Никополя и Энергодара.

Там, где оккупанты не стоят посреди села, их поражают. Еще одно свежее сообщение о том, что в районе Днепровки российские артиллеристы сегодня "покурили" и очень неудачно – там у них что-то взорвалось,

– сказал корреспондент.

Он отметил, что село Днепровка расположено примерно в 10 километрах от Энергодара, поэтому туда наша артиллерия может стрелять достаточно безопасно. В общем, наши защитники уже не раз "накрывают" оккупантов там огнем.

Ситуация в Запорожской области: коротко