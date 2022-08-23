2 склада с боеприпасами и 2 командных пункта: ВСУ "собрали урожай" в Чернобаевке и Благодатном

По состоянию на 23 августа, обстановка в операционной зоне на южнобужском направлении остается напряженной, но контролируемой нашими защитниками. Украинские артиллеристы успешно уничтожили 2 склада с боеприпасами и 2 командных пункта врага.

Об актуальной ситуации на Юге рассказали в штабе Оперативного командования "Юг".

Важно россияне неудачно наступали на Зайцево и Соледар: карта боевых действий по состоянию на 23 августа

Какая ситуация на южном направлении

Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. В течение ночи дважды атаковал вертолетами наши позиции вдоль линии столкновения. Удачи не имел.

Оккупанты реактивными системами залпового огня "Град" обстреляли Марганец. Частично было разрушено несколько частных домов, повреждены водопровод и газопровод. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Ранения получили 2 гражданских.

Наши ВСУ "собрали урожай" в Чернобаевке и Благодатном

Благодаря слаженным и профессиональным действиям наших ракетно-артиллерийских подразделений в рамках выполнения огневых задач удалось уничтожить:

склад с боеприпасами и командный пункт 247-го десантно-штурмового полка в Чернобаевке,

а также командный пункт 331 парашютно-десантного полка в Нововоскресенском,

и еще один склад с боеприпасами в Благодатном.

Вместе с тем подтверждены потери врага в количестве 23 оккупантов, одного танка Т-72 и легкого бронированного тягача.

Что происходит на Юге Украины: данные Генштаба

По состоянию на 23 августа Генштаб ВСУ сообщил, что всего удалось ликвидировать 45 550 оккупантов.

На Запорожском направлении вражеские войска обстреляли населенные пункты. Под огнем оказались районы Зализничного, Орехова, Червоного, Бурлацкого, Зеленого Поля, Степного, Новопавловки и Новоандреевки.

россияне прилагают максимум усилий, чтобы удержать свои позиции и не дать ВСУ продвинуться на Южнобужском направлении. При этом захватчики бьют из разных видов оружия по городам и селам. Также они ведут воздушную разведку с использованием беспилотников оперативно-тактического уровня.

В аэропорту Одессы подняли самый большой флаг в Украине: смотрите видео