Это предприятие играет критическую роль в российской оборонной промышленности. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что уничтожение специализированных подшипников может парализовать целые цепи в России.

Смотрите также В Подмосковье произошел мощный взрыв и поднялся густой клуб дыма

С чем у России могут возникнуть проблемы

Как пояснил Роман Свитан, без подшипников не функционирует ни одна современная технологическая система, особенно в оборонном секторе. В России таких предприятий всего несколько, поэтому удар по каждому из них имеет серьезное влияние на способность страны вести полномасштабную войну.

Украина может лишить Россию внутреннего производства подшипников, но следует понимать, что Китай потенциально может компенсировать эти потери, поставляя продукцию.

Полностью их "отминусовать" не удастся, однако создать серьезные трудности – вполне реально,

– отметил Свитан.

Отдельное внимание – специализированным подшипникам, которые используются, в частности, в авиационных двигателях. По словам летчика-инструктора, поражение таких производств или остановка технологического цикла может парализовать целые цепи в России: сборка и ремонт авиадвигателей, а впоследствии – и техническое обслуживание самолетов.

Интересно! В 2024 году Россия нанесла удар по заводу в Луцке, который также производит подшипники. Тогда российская сторона заявляла, что это "уникальное и стратегическое" предприятие, чрезвычайно важно для военной техники.

"Надо целиться именно в такие точки, как предприятие в Курской области, и системно выводить их из строя", – подытожил Свитан.

Заметим, что украинские воины два раза атаковали 112-ю ракетную бригаду России в городе Шуя Ивановской области – 16 и 17 апреля. Именно она причастна к кровавому удару по Сумах.