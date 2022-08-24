ВСУ ударили по живой силе и вооружению россиян на Юге, уничтожен и вражеский склад боеприпасов

Вооруженные Силы Украины на Юге уничтожили вражеский склад боеприпасов. Также удалось ликвидировать более десяти оккупантов и несколько единиц вражеской техники.

Соответствующую информацию сообщили о 23 августа командования "Юга". Также там объяснили, что точные потери врага еще разведываются.

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россияне снова потеряли состав, технику и личный состав на Юге

Оперативное командование "Юг" сообщило, благодаря работе ракетно-артиллерийских подразделений и 3 вертолетным ударам по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином российские оккупанты потеряли:

13 единиц личного состава;

самоходную гаубицу "Мста-С";

а также 3 единицы автомобильной техники;

и склад боеприпасов в Нововоскресенське.

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Командование сообщило, что враг уменьшил корабельную группировку вражеского флота до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц.

Среди них 4 ракетоносителя, один из которых подводный, снаряженные 28 ракетами типа "Калибр",

– сообщило командование.

Также в ОК "Юг" напомнили, что эти ракеты готовы ударить ракетами по всей территории Украины.

оккупанты нанесли 10 авиационных ударов

Оперативное командование "Юг" сообщило, что 23 августа ситуация в регионе была стабильно напряжена, но ее контролировали силы обороны.

Враг продолжает вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны. Нет изменений в составе и положении подразделений. В тактике действий предпочитает дистанционное противодействие,

– рассказали в ОК "Юг".

Там также вспомнили, что в течение боевого дня по нашим позициям россияне 10 раз нанесли авиационных ударов штурмовой авиацией и вертолетными парами. К счастью, среди ВСУ потерь не было.

Ситуация на Юге: последние новости

22 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты штурмовали Благодатное в Николаевской области. К сожалению, враг достиг частичного успеха.

23 августа в Минобороны Нидерландов сообщили, что выделят один миллион евро на реконструкцию Одессы, Херсона и Николаева.

23 августа полковник запаса, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заявил, что россия перебрасывает в Херсон больше войск, чем отступает. Это делают потому, что уходить с правого берега россияне не собираются. У них есть военно-политическая задача – сохранять правобережье за ​​собой.

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