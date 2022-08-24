ВСУ ударили по живой силе и вооружению россиян на Юге, уничтожен и вражеский склад боеприпасов
Источник:ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины на Юге уничтожили вражеский склад боеприпасов. Также удалось ликвидировать более десяти оккупантов и несколько единиц вражеской техники.
Соответствующую информацию сообщили о 23 августа командования "Юга". Также там объяснили, что точные потери врага еще разведываются.
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россияне снова потеряли состав, технику и личный состав на Юге
Оперативное командование "Юг" сообщило, благодаря работе ракетно-артиллерийских подразделений и 3 вертолетным ударам по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином российские оккупанты потеряли:
- 13 единиц личного состава;
- самоходную гаубицу "Мста-С";
- а также 3 единицы автомобильной техники;
- и склад боеприпасов в Нововоскресенське.
В Черном море меньше сил врага
Командование сообщило, что враг уменьшил корабельную группировку вражеского флота до 10 маневрирующих вдоль крымского побережья единиц.
Среди них 4 ракетоносителя, один из которых подводный, снаряженные 28 ракетами типа "Калибр",
– сообщило командование.
Также в ОК "Юг" напомнили, что эти ракеты готовы ударить ракетами по всей территории Украины.
оккупанты нанесли 10 авиационных ударов
Оперативное командование "Юг" сообщило, что 23 августа ситуация в регионе была стабильно напряжена, но ее контролировали силы обороны.
Враг продолжает вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны. Нет изменений в составе и положении подразделений. В тактике действий предпочитает дистанционное противодействие,
– рассказали в ОК "Юг".
Там также вспомнили, что в течение боевого дня по нашим позициям россияне 10 раз нанесли авиационных ударов штурмовой авиацией и вертолетными парами. К счастью, среди ВСУ потерь не было.
Ситуация на Юге: последние новости
- 22 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты штурмовали Благодатное в Николаевской области. К сожалению, враг достиг частичного успеха.
- 23 августа в Минобороны Нидерландов сообщили, что выделят один миллион евро на реконструкцию Одессы, Херсона и Николаева.
- 23 августа полковник запаса, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заявил, что россия перебрасывает в Херсон больше войск, чем отступает. Это делают потому, что уходить с правого берега россияне не собираются. У них есть военно-политическая задача – сохранять правобережье за собой.
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