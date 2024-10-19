За распространение фейков по мобилизации в ВСУ пригрозили уголовной ответственностью

Вооруженные Силы Украины пригрозили привлечением к уголовной ответственности за распространение фейков относительно мобилизации граждан. Это будут контролировать правоохранители в пределах их полномочий и компетенций.

Это необходимо, поскольку ложная информация подрывает доверие общества к государственным институтам и Силам обороны. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Смотрите также В четырех учебных центрах ВСУ продолжительность БЗВП увеличили на 50%, – Генштаб

В ВСУ пригрозили уголовными делами

Как отмечают военные, широкую информационно-просветительскую кампанию, которую проводит государство в части разъяснения мобилизационных мероприятий, участились случаи распространения искаженной и не проверенной информации среди общества.

Она направлена на подстрекательство и расшатывание общественно-политической ситуации внутри страны. Это приводит к нагнетанию социальных настроений среди населения и, соответственно, срыва мобилизации. Там напомнили, что в Украине запрещены:

любые искажения и манипулятивные толкования требований относительно мобилизационных мероприятий;

распространение ложной информации, направленной на подрыв мер безопасности государства;

предоставление любых оценочных суждений без четкой их аргументации и проверенных фактов и их распространение через различные каналы с корыстной целью.

В Сухопутных войсках объясняют, что вышеупомянутый перечень служит только одной цели, а именно подорвать доверие общества к государственным институтам и ВСУ в целом.

Отметим, что законом Украины от 8 апреля 2014 года № 1183-VII "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины" Раздел 1 Особенной части "Преступления против основ национальной безопасности Украины" дополнен статьей 114-1 "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований",

– говорится в сообщении военных.

По их словам, согласно этому закону, компетентные органы могут возбуждать в отношении таких лиц уголовные производства для защиты законной деятельности Сил обороны Украины и безопасности граждан, что является важнейшей задачей всех частей сектора безопасности и обороны Украины.

"Спекулятивные действия в информационном пространстве, которые заключаются в прямых обвинениях якобы не законных действий представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут проверять правоохранительные органы в пределах их полномочий и компетенций", – отметили там.

В то же время военные отметили, что все имеющиеся нарушения со стороны самих ТЦК и СП не остаются без надлежащей оценки и контроля со стороны командования Сухопутных войск. Каждому случаю предоставляется надлежащая правовая оценка со всеми санкциями, которые предусматривает действующее законодательство.