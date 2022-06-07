ВСУ укрепились в Северодонецке и держат город, но бои не утихают, – глава ВЦА

Ситуация в Северодонецке остается стабильно сложной. Однако у украинских защитников есть успехи.

Об этом сказал 7 июня руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

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"Наши Вооруженные Силы закрепились и держат город, но бои не утихают. Россияне бросают все новые и новые силы. Сосредоточили многие артиллерии, техники, которая штурмует город. Пытаются продвигаться, мы их останавливаем", – сказал Стрюк.