Главный редактор Defence Express Олег Катков сказал 24 Каналу, что для такого преимущества нужно иметь не только лучшие тактико-технические характеристики образцов вооружения, но и приблизительно равное с противником количество техники. У Украины имеется единиц 155-миллиметровой артиллерии в количестве несколько сотен.

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Подтянули все, что имели

Украине достаточно трудно добиться тотального преимущества над россиянами в артиллерии, ведь у врага счет этого вооружения идет не на сотни, а на тысячи.

Сегодня россияне подтянули на фронт все имевшие артсистемы. Они массово расконсервируют САУ "Пион" 203-миллиметровые, имеющие дальность больше, чем 155-миллиметровое оружие,

– заметил Катков.

Оккупанты активно используют САУ "Мста-С", которую они модернизировали и цифровали.

Выбиваем САУ врага

В то же время, они достают со складов очень устаревшие артсистемы "Д-20", а даже пушки образца 1943 года – "Д-1". Также подтягиваются старые системы РСЗО "Град".

Обратите внимание! 152-миллиметровая гаубица "Д-1" производилась в Советском Союзе в период с 1943 по 1949 годы. Ее активно использовали во Второй мировой войне. Россияне же до сих пор ее применяют, в частности в войне против Украины.

Подавляющее большинство из множества артсистем, которые имеют россияне, составляют устаревшие образцы. Среди них значительно меньшая часть – самоходные артсистемы с превалированием прицепной артиллерии. В условиях контрбатарейной борьбы прицепной артиллерии довольно сложно "выжить",

– объяснил главный редактор Defence Express.

Доминирование прицепной артиллерии у россиян связано с тем, что украинские силы выбивают их САУ.

152-миллиметровые САУ 2С3 имеют дальность стрельбы значительно меньшую, чем самоходные артсистемы и даже прицепная 155-миллиметровая артиллерия.

FPV-дроны сейчас могут работать на дальности даже 12 км.

Какие артсистемы применяет враг на фронте: смотрите видео

"Летом был настоящий геноцид артиллерии, когда контрбатарейная борьба осуществлялась даже с помощью HIMARS. Все это уменьшало количество артиллерийской компоненты, но враг ее постоянно компенсирует поставками устаревших систем", – отметил Олег Катков.

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