Главный редактор Defence Express Олег Катков сказал 24 Каналу, что для такого преимущества нужно иметь не только лучшие тактико-технические характеристики образцов вооружения, но и приблизительно равное с противником количество техники. У Украины имеется единиц 155-миллиметровой артиллерии в количестве несколько сотен.
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Подтянули все, что имели
Украине достаточно трудно добиться тотального преимущества над россиянами в артиллерии, ведь у врага счет этого вооружения идет не на сотни, а на тысячи.
Сегодня россияне подтянули на фронт все имевшие артсистемы. Они массово расконсервируют САУ "Пион" 203-миллиметровые, имеющие дальность больше, чем 155-миллиметровое оружие,
– заметил Катков.
Оккупанты активно используют САУ "Мста-С", которую они модернизировали и цифровали.
Выбиваем САУ врага
В то же время, они достают со складов очень устаревшие артсистемы "Д-20", а даже пушки образца 1943 года – "Д-1". Также подтягиваются старые системы РСЗО "Град".
Подавляющее большинство из множества артсистем, которые имеют россияне, составляют устаревшие образцы. Среди них значительно меньшая часть – самоходные артсистемы с превалированием прицепной артиллерии. В условиях контрбатарейной борьбы прицепной артиллерии довольно сложно "выжить",
– объяснил главный редактор Defence Express.
Доминирование прицепной артиллерии у россиян связано с тем, что украинские силы выбивают их САУ.
- 152-миллиметровые САУ 2С3 имеют дальность стрельбы значительно меньшую, чем самоходные артсистемы и даже прицепная 155-миллиметровая артиллерия.
- FPV-дроны сейчас могут работать на дальности даже 12 км.
Какие артсистемы применяет враг на фронте: смотрите видео
"Летом был настоящий геноцид артиллерии, когда контрбатарейная борьба осуществлялась даже с помощью HIMARS. Все это уменьшало количество артиллерийской компоненты, но враг ее постоянно компенсирует поставками устаревших систем", – отметил Олег Катков.
ВСУ ликвидирует российскую артиллерию
- Украинские Силы обороны активно выбивают артсистемы врага. В частности, только в сентябре 2023 года наши защитники уничтожили 947 единиц артиллерии оккупантов.
- Это произошло из-за получения ВСУ современных и более точных, чем у российских артсистем. Украине их передали партнеры, в частности: M142 HIMARS (страна происхождения – США), Panzerhaubitze 2000 (Германия), САУ Caesar (Франция), САУ Zuzana (Словакия), САУ Krab (Польша).
- Также украинские военные активно используют FPV-дроны для ликвидации и артиллерии врага. Беспилотники являються дешевой альтернативой дорогим снарядам.
- Так, пилоты БПЛА добровольческого батальона SIGNUM за месяц поразили примерно 110 целей. Под их удар попали КамАЗы, бронированные машины, легкая техника, а также артиллерия оккупантов.