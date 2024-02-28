Однако пока неизвестно, какими именно средствами украинским силам удается сбивать российские самолеты. Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, какие системы, что есть на вооружении в ВСУ, способны выполнять такие задачи.

Важно Сбитие российского самолета А-50: разведка Британии рассказала о последствиях

Считали это расстояние безопасным

Криволап отметил, что радар системы Patriot "видит" на расстоянии 250 километров. В то же время ее ракета способна поражать цели в радиусе 160 километров. Именно поэтому Patriot можно достаточно далеко отвести от линии соприкосновения.

Относительно российских Су-34, которые несут КАБы, они приближались к линии фронта на дистанции до нескольких десятков километров. Россияне считали расстояние в 30 километров безопасным, потому что системы NASAMS, IRIS-T, "Бук" их самолеты должны были не доставать,

– отметил авиационный эксперт.

Эта информация позволяет высчитывать, каким средством был нанесен удар по российским самолетам, где стоял его радар и где пусковая установка. Их расположение может быть в разных местах.

"Главное, чтобы было налажено целеполагание. На сегодня во ВСУ ситуационная осведомленность на очень высоком уровне", – подчеркнул Криволап.

Сбили ли из системы С-200

В то же время существует предположение, что поразить российский ДРЛО А-50 в районе Ейска, за сотни километров от линии боестолкновения, мог модернизированный комплекс С-200.

Технически это очень сложно сделать. Можно с ракеты, которая весит 7 тонн, выбросить системы наведения, связи, управления, однако ее вес все равно будет составлять 5 тонн. К тому же очень сложно установить пусковую установку, которая должна весить 15 тонн, и быстро перемещать ее очень сложно. Есть еще много возражений относительно этой версии. Поэтому это немного "игра в шпионов",

– предположил он.

Принципиально важно то, что Украина имеет средства, которыми может сбивать российскую авиацию на большом расстоянии.

"А с помощью именно какой системы – это уже не так важно. Главное, что делаем это уверенно, настойчиво и результативно", – отметил Константин Криволап.

Больше об авиационных потерях россиян