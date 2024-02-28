Проте наразі невідомо, якими саме засобами українським силам вдається збивати російські літаки. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, які системи, що є на озброєнні у ЗСУ, здатні виконувати такі завдання.
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Вважали цю відстань безпечною
Криволап зауважив, що радар системи Patriot "бачить" на відстані 250 кілометрів. Водночас її ракета здатна уражати цілі у радіусі 160 кілометрів. Саме тому Patriot можна досить далеко відвести від лінії зіткнення.
Щодо російських Су-34, які несуть КАБи, вони наближалися до лінії фронту на дистанції до декілька десятків кілометрів. Росіяни вважали відстань у 30 кілометрів безпечною, тому що системи NASAMS, IRIS-T, "Бук" їхні літаки мали не діставати,
– зазначив авіаційний експерт.
Ця інформація дозволяє вираховувати, яким засобом було завдано удар по російських літаках, де стояв його радар та де пускова установка. Їхнє розташування може бути в різних місцях.
"Головне, щоб було налагоджене цілепокладання. На сьогодні у ЗСУ ситуаційна обізнаність на дуже високому рівні", – наголосив Криволап.
Чи збили з системи С-200
Водночас існує припущення, що уразити російський ДРЛВ А-50 в районі Єйська, за сотні кілометрів від лінії боєзіткнення, міг модернізований комплекс С-200.
Технічно це дуже складно зробити. Можна з ракети, яка важить 7 тонн, повикидати системи наведення, зв'язку, керування, проте її вага все одно складатиме 5 тонн. До того ж дуже складно встановити пускову установку, яка має важити 15 тонн, і швидко переміщувати її дуже складно. Є ще багато заперечень щодо цієї версії. Тому це трохи "гра в шпигунів",
– припустив він.
Принципово важливо те, що Україна має засоби, якими може збивати російську авіацію на великій відстані.
"А за допомогою саме якої системи – це вже не так важливо. Головне, що робимо це впевнено, наполегливо та результативно", – наголосив Костянтин Криволап.
Більше про авіаційні втрати росіян
- У Повітряних Силах ЗСУ розповіли, що 27 лютого на Сході України було збито одразу два російських Су-35.
- Загалом впродовж лютого росіяни зазнали колосальних втрат в авіації. Так, 7 лютого було збито ударний гелікоптер Ка-52. Його уразили на Авдіївському напрямку з ПЗРК.
- Одразу три літаки "приземлили" 17 лютого – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. А 18 лютого українські сили ліквідували ще один Су-34.
- Крім того, 19 лютого було ліквідовано Су-34 та Су-35. Вони намагалися завдавати ударів КАБами по позиціях ЗСУ. 21 лютого "приземлили" ще один Су-34.
- За два дні, 23 лютого наші захисники збили над Азовським морем важливий для росіян літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.