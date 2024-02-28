Проте наразі невідомо, якими саме засобами українським силам вдається збивати російські літаки. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, які системи, що є на озброєнні у ЗСУ, здатні виконувати такі завдання.

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Вважали цю відстань безпечною

Криволап зауважив, що радар системи Patriot "бачить" на відстані 250 кілометрів. Водночас її ракета здатна уражати цілі у радіусі 160 кілометрів. Саме тому Patriot можна досить далеко відвести від лінії зіткнення.

Щодо російських Су-34, які несуть КАБи, вони наближалися до лінії фронту на дистанції до декілька десятків кілометрів. Росіяни вважали відстань у 30 кілометрів безпечною, тому що системи NASAMS, IRIS-T, "Бук" їхні літаки мали не діставати,

– зазначив авіаційний експерт.

Ця інформація дозволяє вираховувати, яким засобом було завдано удар по російських літаках, де стояв його радар та де пускова установка. Їхнє розташування може бути в різних місцях.

"Головне, щоб було налагоджене цілепокладання. На сьогодні у ЗСУ ситуаційна обізнаність на дуже високому рівні", – наголосив Криволап.

Чи збили з системи С-200

Водночас існує припущення, що уразити російський ДРЛВ А-50 в районі Єйська, за сотні кілометрів від лінії боєзіткнення, міг модернізований комплекс С-200.

Технічно це дуже складно зробити. Можна з ракети, яка важить 7 тонн, повикидати системи наведення, зв'язку, керування, проте її вага все одно складатиме 5 тонн. До того ж дуже складно встановити пускову установку, яка має важити 15 тонн, і швидко переміщувати її дуже складно. Є ще багато заперечень щодо цієї версії. Тому це трохи "гра в шпигунів",

– припустив він.

Принципово важливо те, що Україна має засоби, якими може збивати російську авіацію на великій відстані.

"А за допомогою саме якої системи – це вже не так важливо. Головне, що робимо це впевнено, наполегливо та результативно", – наголосив Костянтин Криволап.

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