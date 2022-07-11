Поражение командных пунктов и логистических центров, – представитель ОК Юг о достижениях ВСУ

Контрнаступление наших героев на Южном направлении продолжается. Враг пытается удержать свои позиции, но под давлением ВСУ вынужден отходить.

Наши защитники и защитницы делают все возможное для того, чтобы как можно скорее освободить Херсонщину от российских оккупантов. Враг пытается удержать захваченные территории под своим контролем, но это ему не слишком удается.

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Ситуация на Юге

Как рассказала глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, ситуация в южном регионе остается стабильно напряженной. Наши герои продвигаются медленно, но очень уверенно. Об их успехах будет поставлено в известность тогда, когда им удастся их закрепить.

Основные достижения – это поражение командных пунктов и логистических центров, как вот склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Также удается бить по вражеской технике, которая находится непосредственно на позициях вдоль линии соприкосновения. Мы поражаем единицы, которые несут очень большую угрозу для населенных пунктов поблизости, это РСЗО и тяжелая ствольная артиллерия,

– рассказала Гуменюк.

Что касается попыток оккупантов удержать позиции и помешать продвижению ВСУ, то они надеются на авиационные удары по тыловым направлениям, продолжаются ракетные обстрелы городов. Также россияне стали активнее использовать зенитные системы С-300. Они заряжают их разрывными снарядами для максимального поражения.

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